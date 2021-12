Vendas de pêssego superam expectativas durante feira realizada em Pelotas

A 8ª Quinzena do Pêssego superou as expectativas em Pelotas. Foram comercializados 7.243 quilos da fruta in natura, contra 3.525 no ano passado. O cálculo aponta o aumento de mais de 105% de vendas diretas do produtor ao consumidor.

"O resultado da Quinzena consolida o pêssego, nos âmbitos local, estadual e nacional, como a mais importante cultura do Município, impulsionadora de geração de renda e de postos de trabalho. O aumento das vendas, de mais do que o dobro em relação a 2020, foi resultado da qualidade da fruta, das novidades em variedades, preço justo, e safra favorecida pelo clima, além da dedicação do produtor e apoio do Poder Público e de entidades", comenta o secretário de Desenvolvimento Rural, Jair Seidel.

O secretário destaca a importância socioeconômica da cultura do pêssego, pela geração de empregos desde os pomares até o consumidor e a indústria. A produção é responsável pala maior parte do PIB no agronegócio local, promovendo em torno de R$ 200 milhões em receita.

A Feira Municipal do Pêssego, com a finalidade de divulgar a tradicional cultura, disponibilizou para os consumidores a fruta in natura, além de cucas, geleia, pessegada, doces e suco de fabricação colonial. Na zona rural de Pelotas, 605 famílias produzem pêssego em 3 mil hectares plantados. A colheita gera a industrialização de 30 milhões de latas de compota.