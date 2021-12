Shows de Natal ocorrem no sábado em São Lourenço do Sul

Um show de luzes, música, dança, teatro e arte circense marcam este ano a primeira edição do Natal a Bordo em São Lourenço do Sul. Gratuita e aberta ao público, a iniciativa teve sua primeira apresentação realizada no fim de semana passado, reunindo centenas de turistas e moradores que acompanharam a performance realizada a bordo de uma escuna às margens da Lagoa dos Patos. O projeto cultural e turístico promete movimentar a Costa Doce Gaúcha nos dois próximos finais de semana, com encontros nos dias 18 e 25, a partir das 20h.

O Natal a Bordo conta a história de Lourenço, que parte junto com a tripulação de músicos e dançarinos da histórica Fazenda do Sobrado, local que pertenceu à família de Bento Gonçalves. Dentro da escuna, eles estão em busca da magia perdida do Natal. Ao longo do caminho, seres mágicos se juntam ao grupo e convidam o público a embarcar na fantasia. Um dos pontos altos é a canção interpretada pela pequena Isadora que, vestida de anjo, flutua sobre as águas calmas.

"Criamos um produto turístico que atraiu centenas de pessoas para São Lourenço do Sul. O primeiro Natal a Bordo abriu caminho para novos projetos natalinos na costa doce. Temos certeza da continuidade desse espetáculo, que vai entrar no calendário dos eventos do município e também do estado", afirma Fabiane Peters, turismóloga, idealizadora do Natal a Bordo.

O elenco do espetáculo é composto por 24 artistas locais. Assinam a direção artística Diego Gouvêa e Douglas de Freitas "Gaiola". Entre os trabalhos mais reconhecidos de Diego, está a atuação dele como assistente de direção do Grupo Tholl, de Pelotas, além de desfiles temáticos de Natal em Canela, Brasília e no Rio Grande do Norte e da Fenadoce, também em Pelotas. Douglas de Freitas também atua no Grupo Tholl há 14 anos, além de ter vasta experiência na preparação de grupos de dança para o Enart, o maior encontro de arte amadora da América Latina. Kevin Bichet é assistente de direção.