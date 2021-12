Antecipação do IPTU dá 15% de desconto em Lajeado

A prefeitura de Lajeado apresentou os valores e os descontos no IPTU de 2022. Os carnês para pagamento em cota única serão enviados pelos Correios entre o fim do mês de janeiro e início de fevereiro. Também será disponibilizado, a partir do dia 10/01/2022, a emissão das guias online pelo site da prefeitura

O valor venal dos imóveis será corrigido em 10,25%, tendo com base a inflação de outubro de 2020 a setembro de 2021 registrada pelo IPCA (IBGE). Desta forma, foi mantido o mesmo critério utilizado no reajuste aplicado desde 2017, apenas corrigindo valores conforme a inflação dos últimos 12 meses. Isso significa que não há aumento real dos tributos. Em relação aos descontos, para pagamento até 25 de janeiro será oferecido 15% de abatimento; até 25 de março, será de 7,5% e, após isso, o valor não terá reduções.

A partir de 2022, estarão extintas duas das três taxas correlatas cobradas juntamente com o IPTU: a taxa de limpeza urbana e a taxa de conservação de pavimentação. Com isso, estima-se que deixará de se cobrar dos contribuintes cerca de R$ 2,3 milhões no próximo ano. Em paralelo, a taxa de coleta de lixo sofrerá uma readequação média de 27% para reduzir o déficit entre o valor arrecadado e o valor gasto com a coleta e a manutenção do aterro sanitário (local onde é depositado o lixo recolhido na cidade), que hoje supera os R$ 3 milhões e é custeada com recursos que poderiam ser destinadas a outras áreas, como saúde e educação. O saldo final resultará em uma redução efetiva dos valores pagos em tributos pelos contribuintes de cerca de R$ 900 mil reais por ano.