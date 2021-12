Ivoti recebe mais duas câmeras para monitoramento

Duas novas câmeras do cercamento eletrônico foram instaladas em Ivoti. Os equipamentos, que possuem sistema de leitura de placas, estão posicionados na rua Tuiuti, no bairro Feitoria Nova. Ao todo, agora são seis câmeras do cercamento e 50 de videomonitoramento.

No modelo dos novos aparelhos, as imagens são convertidas em caracteres. A ferramenta alerta quando um carro em situação irregular passa por uma câmera. Um aviso é emitido e, imediatamente, repassado para a guarnição da Brigada Militar mais próxima ao fato, que realiza a abordagem. O sistema consegue identificar vários tipos de infrações que podem envolver veículos, tais como roubo e furto, busca e apreensão, clonagem, restrição à circulação e licenciamento vencido. Cada alerta é acompanhado de uma foto do veículo.