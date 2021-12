Hospital de Pelotas deixa de ter leitos exclusivos para tratar a Covid-19

A secretaria municipal de Saúde de Pelotas informou que o hospital Beneficência Portuguesa não terá mais leitos exclusivos para tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados por Covid-19. Considerando a impossibilidade da instituição de manter os leitos abertos e observando o atual cenário de estabilidade do número de internações, serão suspensos os atendimentos de dez leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 15 de enfermaria.

Com essa readequação, o município passará a contar com 29 leitos de UTI distribuídos entre o Hospital-Escola, o Hospital Universitário São Francisco de Paula e a Santa Casa. Já os leitos de enfermaria totalizam 42. Conforme a secretária de Saúde, Roberta Paganini, esse ajuste se deu devido às dificuldades encontradas pela Beneficência em manter as equipes profissionais de retaguarda dos leitos, além do baixo índice de ocupação dos leitos.