Prefeitura de Tramandaí decide cancelar o Réveillon 2022

indicou pela não realização de eventos de grande porte Em vídeo publicado nesta terça-feira (14), o secretário de Turismo de Tramandaí, Rojoel Amaral, afirmou que a prefeitura decidiu por cancelar os festejos do Réveillon 2022 na cidade. A escolha partiu de uma reunião feita junto à Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), que, por conta de possíveis aglomerações.

"Depois de muitas reuniões e discussões, resolvemos cancelar este Réveillon. O motivo principal é a pandemia, que ainda existe e está presente no nosso município. Teríamos mais de 300 mil pessoas no evento e isso traria problemas. Não comunicamos com felicidade essa decisão", disse o secretário.