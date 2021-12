Com a assinatura do aditivo contratual, prefeitura de Canoas espera R$ 615 milhões em investimentos da Corsan

A prefeitura de Canoas estendeu o prazo de vigência do contrato de prestação de serviços com a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), de 2054 para 2062. A assinatura do termo aditivo ocorreu durante audiência do prefeito Jairo Jorge com o governador Eduardo Leite e o presidente da companhia, Roberto Barbutti, no Palácio Piratini.

A prorrogação adequa o contrato ao novo Marco Legal do Saneamento, aprovado em 2020, com o objetivo de universalizar o saneamento no país, prevendo a cobertura de abastecimento de água a 99% e de esgotamento sanitário a 90% até 2033. O aditivo prevê uma série de contrapartidas da Corsan para o desenvolvimento urbano de Canoas, totalizando R$ 615 milhões em ações em diversas áreas.

"Esse aditivo contratual irá nos permitir, além da busca pelas metas de universalização do saneamento, a possibilidade de implementarmos uma série de ações importantes para o desenvolvimento de Canoas", destaca o prefeito Jairo Jorge.

Além de atender às obrigações da nova legislação, a medida é uma ferramenta para que os municípios obtenham os benefícios previstos na lei que autorizou a desestatização da Corsan. Isso permitirá diversas vantagens à cidade, como o direito a ações da companhia, que serão monetizadas como, por exemplo, a permanência até 2027 das tarifas atuais, atualizadas apenas pelo IPCA e formalização de um plano de obras certificado por consultoria independente.