Protásio Alves diminui recesso parlamentar de 60 para 30 dias

A partir de 2022, o recesso legislativo em Protásio Alves será de 30 dias. A decisão foi buscada e fundamentada pela comissão criada especialmente para mudar o Regimento Interno da Câmara de Vereadores.

Anteriormente, os trabalhos na Câmara de Vereadores iniciavam em março. No primeiro ano da Legislatura, os vereadores recebiam dois meses antes de iniciar as sessões. Agora, no primeiro ano, os trabalhos iniciam em janeiro (sem recesso) e, nos demais, em fevereiro.

Durante o recesso, podem ser convocadas sessões extraordinárias. "Para chegarmos ao nosso objetivo, mudamos a Lei Orgânica do município. Não considerávamos justo o tempo do nosso recesso comparando com os servidores públicos ou mesmo com a iniciativa privada", explica o presidente da Câmara de Vereadores, Matheus Gardel Porta. A mudança vigora a partir de 2022.