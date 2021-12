Embratur projeta criação de roteiro turístico nas Missões

Para formatar um produto único e promoção no exterior, 13 municípios da região das Missões estão recebendo a visita da assessora da gerência de Turismo Internacional da Embratur, Ângela Baltazar. A técnica permanecerá cinco dias na região com extenso roteiro de visitação.

A assessora está conhecendo a região, visitando municípios de fronteira e os sítios arqueológicos para formatar um roteiro turístico agregando as atrações das Missões, explorando o potencial gastronômico, histórico, cultural e religioso. De acordo com Carlos Augusto Alves, consultor de Turismo e Desenvolvimento Regional da Associação das Municípios das Missões, a visita da Embratur nas Missões é um compromisso do ministro Gilson Neto por ocasião da sua vinda a região, para a elaboração e formatação de um plano internacional de marketing, ampliando a divulgação do produto turístico regional para o mundo.