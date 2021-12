Caxias do Sul decide pela realização do Carnaval em 2022

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da secretaria de Cultura, realizou uma reunião, de planejamento, com dirigentes das escolas de samba para avaliar o formato do Carnaval em 2022. No encontro, foi decidido pelo modelo de carnaval comunitário, com todos os cuidados e protocolos de saúde vigentes à época da realização.

A secretaria da Cultura dará suporte à promoção das atividades. A efetivação do evento dependerá do cenário da pandemia, por conta dos indicadores epidemiológicos, devido ao surgimento de uma nova variante da covid-19, detectada inicialmente na África do Sul e já identificada em vários países, inclusive no Brasil.

A secretária Aline Zilli, comenta que a prefeitura está pensando e construindo, junto, com os representantes de escolas de samba e dos blocos uma proposta viável e responsável para as comemorações de Carnaval. "Entre as atividades sugeridas, organizar a folia na comunidade foi a alternativa mais viável. Contudo a realização do evento dependerá do cenário da pandemia, que já provocaram a suspensão de atividades do Réveillon e do Carnaval em diversas cidades brasileiras," afirmou.