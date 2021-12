Carro é modificado e se torna uma biblioteca itinerante em Ivoti

A prefeitura de Ivoti, por meio do Projeto Borboletra, transformou um veículo em biblioteca itinerante. O carro modificado circulará por diferentes pontos da cidade, como praças, escolas e durante a realização de eventos.

Livros, jogos e atividades relacionadas à leitura fazem parte do projeto. Com o furgão, será possível realizar contações de histórias e convites a escritores, músicos, intervenções teatrais, entre outros. "Tudo para agregar diversidade cultural e promover espaços com acesso fácil aos livros, para que a comunidade possa usufruir de forma gratuita e encontre a leitura em todos os lugares", comenta o prefeito Martin Kalkmann.

Martin recebeu o veículo ao lado da secretária de Educação e Cultura, Cristiane Spohr. Segundo ela, o Projeto Borboletra tem este nome em função do objetivo de transformar por meio da leitura. "Assim como a borboleta passa por um processo de transformação para se tornar o que é, saindo do casulo para voar com liberdade, os leitores também se transformam através dos livros", frisa.

Ainda que o lançamento do projeto seja recente, para o início do próximo ano já está sendo planejada a sua expansão. Serão instaladas sete geladeiras com a mesma arte da Borboletra, distribuídas em pontos fixos do município e abastecidas com livros e jogos.

Nas portas das "gelotecas" estará escrito "Sirva-se e abasteça!", trazendo a ideia de que as pessoas contribuam com a doação de livros e fazendo do projeto uma responsabilidade de todos. As geladeiras foram doadas por uma empresa da cidade.