Cesta básica em São Leopoldo chega ao maior valor do ano

A cesta básica apresentou o maior custo do ano no mês de dezembro, registrado em R$ 628,28 na pesquisa divulgada pelo Procon de São Leopoldo. Em comparação a janeiro, em que o valor foi de R$ 552,51, a diferença chega a R$ 75,77 (ou 13,71%, acima da inflação do período, que é de 9,26%). Em comparação ao mês de novembro o aumento foi de R$ 17,85 e mostra uma pressão dos valores no bolso do consumidor para as festividades de fim de ano.

O levantamento de dezembro aponta que os itens com maior aumento foram o ovo (40%), o frango (30%), a banana (25%) e o sabão em pó (20%). Já os que tiveram redução foram a batata, tomate e cebola (-12%), seguidas do feijão e do arroz (-6%).

A pesquisa foi realizada na primeira semana de dezembro. Ao todo são conferidos os preços de 27 itens de alimentação, limpeza e higiene pessoal, em quantidade mínima para consumo familiar. A coleta dos dados é realizada em supermercados da região central do município. A pesquisa é divulgada mensalmente no portal da prefeitura de São Leopoldo. Os preços praticados se referem a data da realização da pesquisa, bem como disponibilidade de estoque dos produtos e podem apresentar variações de preços após este período.