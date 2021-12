Geoparque Cânions do Sul é reconhecido pela Unesco

O Conselho Global de Geoparques da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) avaliou 18 novas solicitações de geoparques globais, apresentadas em 2019 e 2020, durante reunião nesta semana. Como resultado desse exame e na presença de mais de 50 observadores e representantes de mais de 30 estados membros, houve a indicação de oito novos geoparques para endosso durante a sessão de primavera de 2021. Dos 18 projetos encaminhados, oito foram aprovados. Destes, seis são da Europa e dois do Brasil: Geoparque Cânions do Sul, que engloba cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e o Geoparque Seridó, do Rio Grande do Norte.

O Geoparque Cânions do Sul é formado por sete municípios, três do Rio Grande do Sul (Cambará do Sul, Mampituba e Torres) e quatro de Santa Catarina (Praia Grande, Jacinto Machado, Morro Grande e Timbé do Sul). Em média, para a aprovação, são necessários cerca de 600 pontos entre os mais de 250 critérios avaliados. O Cânions do Sul teve 680.

Agora, o conselho apresentará um relatório sobre seu trabalho e suas decisões ao Escritório de Geoparques Globais da Unesco e o distribuirá. Se endossado, o resultado do conselho durante sua sessão da primavera de 2022, a designação desses novos locais elevaria o número total de locais da rede global de 168 para 177, em 46 países.

Em novembro deste ano, o Itamaraty enviou à Unesco dois projetos no Rio Grande do Sul para avalição na próxima reunião global. Pleiteiam a inscrição o geoparque Quarta Colônia, formado por nove municípios da região central do Rio Grande do Sul (Agudo, Dona Francisca, Faxinal do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e Silveira Martins) e o geoparque de Caçapava do Sul. A aprovação pela Unesco chancela os locais pela importância e história e se trata de um meio de fomento ao turismo e criação de empregos e renda nas regiões.

Por ano, o Ministério das Relações Exteriores pode encaminhar dois projetos à Unesco. Com a aprovação do Cânions do Sul e do Seridó, caso a entidade reconheça as regiões gaúchas, três dos quatro geoparques reconhecidos estarão no Rio Grande do Sul.