Rio Grande encerra mutirão de cirurgias de catarata

A prefeitura de Rio Grande divulgou o balanço da primeira etapa do mutirão das cirurgias de cataratas, cujos procedimentos foram encerrados no fim de semana. Nessa fase da ação, realizada numa parceria firmada entre a prefeitura, a secretaria estadual de Saúde e a Santa Casa foram 660 consultas de avaliação oftalmológicas, 5.200 exames e atingida a meta total do mutirão, ou seja, 320 cirurgias de cataratas.

Antes de encerrar essa etapa do mutirão, o prefeito Fábio Branco visitou o bloco cirúrgico da Santa Casa e o ambulatório onde foram realizados os procedimentos pré e pós operatório. Branco falou do êxito na realização do mutirão: "Finalizamos e cumprimos a nossa meta nesse final de semana nesta ação, em que atendemos aos usuários da lista de espera dos anos de 2017 a 2019 para a cirurgia de catarata", disse.

No começo de outubro, um termo de compromisso para realizar um mutirão de cirurgias e consultas de catarata foi assinado. As cirurgias foram, especificamente, para a população residente em Rio Grande. Na primeira etapa do mutirão e até o final desse ano, estava previsto atender 320 pacientes, que passaram pela triagem e estavam na fila de espera para a cirurgia. Os procedimentos iniciaram em novembro.

O mutirão foi pactuado com o Estado, a partir do levantamento dessa demanda, no começo do ano. A administração municipal identificou 1.200 pacientes aguardando pela cirurgia, desde 2017. Para dar conta da fila de espera dos anos 2017, 2018 e 2019, o Executivo encaminhou o projeto ao Estado, que culminou com a assinatura do termo de compromisso.