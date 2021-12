Situação econômica da Codeca é discutida por vereadores de Caxias

A difícil situação financeira da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) voltou a ser discutida no plenário do Legislativo caxiense, durante reunião pública promovida pela Frente Parlamentar de Acompanhamento da Codeca. O encontro foi coordenado por um dos integrantes do grupo, o vereador Adriano Bressan.

A primeira manifestação foi da diretora-presidente da Companhia, Helen Machado, que apresentou algumas informações e resultados da empresa de economia mista, cuja maior acionista é a prefeitura. Ela lembrou que limpeza urbana, obras e pavimentação são os principais eixos de ação da companhia. E, atualmente, está em vigor um grupo de Apoio e Recuperação voltado a pensar processos de gestão, alternativas, adequações, mudanças e melhorias para a Codeca.

De acordo com a presidente, o ano de 2020 finalizou com R$ 110 milhões de faturamento, mas déficit de R$ 6,7 milhões. "Nosso caixa vai fechar em R$ 7 milhões negativos e não tem como fugir de empréstimo para pagar o 13º salário. Neste ano de 2021, mesmo com nosso esforço, a receita caiu quase 5%, pois houve crescimento dos custos em relação à receita", informou a presidente.

No que se refere à equipe funcional, existem 1.188 funcionários, mas 195 estariam afastados, sem contar faltas eventuais, comprometendo cerca de 25% do quadro. E o principal custo, segundo a diretora, seria a despesa com pessoal, que chegou a 80% de comprometimento da receita, o que tem inviabilizado novos investimentos, como a renovação da frota. Helen também relata o impacto dos custos de cartão combustível, planos de saúde e horas pagas, mas não trabalhadas pelos colaboradores, em razão do término do setor.

A presidente da companhia foi enfática sobre a situação. "Se ano que vem tivermos os dissídios nas condições que a empresa está, não teremos como dispor desses recursos", avisa. Conforme Helen, a situação está muito severa porque o cenário mudou e a empresa não consegue absorver as despesas. Adriano Bressan lembrou que a Casa aprovou, recentemente, aporte de R$ 4 milhões para auxiliar a Codeca, tendo em vista que a companhia amarga um prejuízo acumulado de R$ 30 milhões