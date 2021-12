Caxias do Sul projeta contratação de médicos para 2022

A secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi, apresentou dados sobre o cenário atual da saúde pública em Caxias do Sul e as ações previstas para os próximos meses. Estão nos planos do município a continuidade dos mutirões de consultas na Atenção Primária à Saúde, a abertura de novo concurso para a contratação de médicos e a vinda de profissionais por meio do programa Médicos do Brasil.

Em relação à Atenção Primária, Daniele ressaltou que a falta de médicos atual é de 21 profissionais, número que ainda impacta na rede de saúde, mas que o município chegou a ter déficit de 48 no início deste ano. A secretária destacou que um concurso a ser aberto no início de 2022 ofertará vagas para médicos com carga horária de 20 horas semanais, que é uma grande demanda uma vez que profissionais com 12 horas (referente ao concurso vigente) não atendem à necessidade das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A secretária contextualizou a dificuldade de contratação no sistema público em relação ao privado, sobretudo em função do salário mais atrativo no particular.

Daniele assegurou que os mutirões seguirão sendo realizados nos próximos meses para amenizar a espera e proporcionar mais uma possibilidade à população. A secretária também apontou para vinda, em 2022, de mais 11 profissionais (com carga horária de 40 horas semanais) do programa Médicos do Brasil (antigo Mais Médicos). O município já encaminhou a documentação necessária e teve sinalização positiva.

Em relação à média e alta complexidade, a secretária apresentou a demanda de 6.460 cirurgias eletivas (não urgentes) autorizadas e não realizadas, principalmente nas áreas de cirurgia geral e traumato-ortopedia. Também há 1,7 mil pacientes de outros municípios aguardando operação eletiva em Caxias, uma vez que o Município é referência para mais 48 cidades. A secretaria solicitou aos hospitais Geral, Virvi Ramos e Pompéia a possibilidade de ampliar a oferta, mas todos alegaram questões técnicas e financeiras, uma vez que a tabela SUS tem valores defasados.

Em relação aos exames, são 8,7 mil pacientes na espera, e a capacidade de oferta é de 2,3 mil ao mês. Os serviços, que também já tinham espera, foram afetados pela pandemia, como intervalo maior entre um atendimento e outro, o que diminuiu o número geral, bem como o período em que as agendas foram canceladas durante o agravamento da pandemia. Já sobre consultas com especialistas, são 39 mil pessoas em espera, com maior procura por reumatologia, dermatologia, traumatologia, cirurgia geral, proctologia e gastroenterologia.

"O debate e a transparência são de grande importância, embora os números sejam duros e nos deixem extremamente preocupados. Vivemos nos dois últimos anos uma atipicidade nunca antes vista na história do sistema público de saúde, que foi a pandemia de covid-19. O represamento de cirurgias, consultas, exames, somado a uma grande fila que já era histórica, criou uma situação de resolução difícil no curto e médio prazos, pos temos oferta nos prestadores de serviço já muito próxima do limite", ponderou a secretária antes de iniciar a explanação.