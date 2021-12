Pelotas elabora projeto para contribuição através da conta de luz

O município de Pelotas apresentou aos membros do Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação (Conssedi) as informações que irão nortear a elaboração do projeto de contribuição para custeio da iluminação pública. Dentro da proposta da prefeitura, de contar com a participação popular e o engajamento dos cidadãos para elaborar uma proposta que atenda a todos com justiça social, o secretário de Governo e Ações Estratégicas, Fábio Machado, fez a explanação no Pelotas Parque Tecnológico e respondeu a questionamentos dos integrantes do Conssedi, que representam diversos segmentos da sociedade.

De acordo com Machado, caso o projeto seja aprovado pela sociedade, os recursos arrecadados já têm uma destinação específica. "Esse valor, por lei, precisa ser utilizado na manutenção do sistema e, também, na ampliação do serviço, bem como tem o compromisso de trazer novas tecnologias para tornar a iluminação mais eficiente e econômica, onerando menos o cidadão e os cofres públicos", destacou Machado.

Outras informações relevantes trazidas pelo secretário estão ligadas ao contexto do projeto. "Mais de 80% dos municípios brasileiros já contam com a contribuição, que fornece sustentação econômico-financeira para o serviço de iluminação pública, e é uma questão pacificada, mas Pelotas sai na desvantagem, pois ainda não tem essa possibilidade que outras cidades já possuem, e o município precisa retirar recursos para isso que poderiam ser utilizados na saúde e na educação, por exemplo", esclareceu.