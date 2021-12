Colônia de férias da UCS abre inscrições para crianças

Está de volta a Colônia de Férias da Universidade de Caxias do Sul, para crianças de 6 a 14 anos, com duas turmas. As inscrições estão abertas, para a programação que ocorrerá de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, e de 7 a 11 de fevereiro, segunda a sexta-feira, das 13h às 18h.

Os participantes terão acesso à recreação (atividades funcionais, na piscina, estafetas, circuitos, jump, brincadeiras orientadas), esportes (surf indoor, natação, futebol, futsal, vôlei, basquete, taekwondo) e aventura (atividades ao ar livre, interação com a natureza, desafios - parceria com o grupo escoteiro Saint Hilaire). Haverá kit de lanche da Escola de Gastronomia da UCS e todas as crianças receberão camiseta da Colônia de Férias para identificação durante o período.

Para a comunidade em geral, os preços são: R$ 70,00 a diária e R$ 189,00 para adesão semanal. Para a comunidade universitária, a diária é de R$ 60,00 e R$ 159 semanal.