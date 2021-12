Aberto edital para obras em estrada de acesso ao porto de Rio Grande

O governo do Estado publicou o edital de licitação para a duplicação de 6,5km da ERS-734, em Rio Grande, no sul do Estado. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (13), em Porto Alegre, durante encontro entre o governador Eduardo Leite, o prefeito Fábio Branco e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

A licitação será feita no dia 10 de janeiro. "Nesse dia, saberemos qual será a empresa responsável pelas obras. É um investimento de cerca de R$ 50 milhões, feito pelo governo do Estado, para resolver um gargalo que existe no acesso à cidade", anunciou o governador.

Após a contratação da empresa e a assinatura da ordem de início, o cronograma de execução prevê 18 meses até a conclusão dos trabalhos. O edital prevê a execução de terraplenagem, pavimentação, sinalização, execução de obras complementares e implantação do sistema de iluminação, que foi projetado pela prefeitura será a primeira obra projetada pelo Daer prevendo iluminação.

"Essa obra será um divisor de águas na autoestima da nossa cidade. Vai resolver um problema logístico e dar a qualidade de vida que a nossa população merece. Não tenho dúvidas de que a parceria entre a Prefeitura do Rio Grande e o Governo do Estado renderá outros bons frutos ao município", afirmou Fábio. Após concluída, a duplicação da ERS-734 amenizará outro problema, que é o trânsito de veículos de passeio na BR-392, no acesso aos terminais portuários.