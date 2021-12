Bairro de Canoas vai receber feirão de empregos na quarta-feira

A terceira edição do projeto Feirão de Emprego atenderá a comunidade do bairro Niterói na quarta-feira (15), em Canoas. O serviço será disponibilizado na subprefeitura Sudeste, das 9h às 16h.

Os interessados poderão participar de entrevistas junto a empresas e se cadastrar no programa Banco de Oportunidades, da prefeitura de Canoas, que disponibiliza, diariamente, mais de 200 vagas de trabalho. Para participar do Feirão, é preciso levar documento com foto e CPF e currículo. O objetivo é aproximar os canoenses do mercado de trabalho e incentivar o desenvolvimento econômico do município.

"Nossa preocupação é possibilitar uma renda digna e qualidade de vida ao cidadão canoense. Passar o Natal com a expectativa de um emprego significa ter um Ano Novo confiante em dias melhores", destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin, que coordena o projeto.