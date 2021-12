Militares ajudam a revitalizar Museu de Arte de Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria fechou uma parceria com a 3ª Divisão de Exército para realizar a revitalização da fachada do Museu de Arte de Santa Maria (MASM), situado na avenida Presidente Vargas. A iniciativa, nomeada "ReViva MASM" consiste em uma capacitação de 20 militares, sendo a maioria soldados do efetivo variável da Guarnição de Santa Maria.

A parte prática do curso será com pintura e recuperação da área externa do museu. O Executivo cede o material necessário para o serviço, custeado com recursos da pasta municipal de Cultura e outros apoios.

Nesta segunda-feira (13), os participantes do curso estão preparando a fachada do prédio para receber a pintura ao fazer limpeza e raspagem das paredes. O treinamento começou na quinta-feira (9), com a parte teórica. A pintura tem previsão para ocorrer nos próximos dias, com a conclusão até o próximo dia 22.

"Uma parceria que a cultura agradece e uma união que traz resultado para todos. O Museu de Arte vai ficar mais bonito. Que outras parcerias possam estar ao nosso lado para revitalizar outros espaços que envolvem a arte e a cultura da cidade", comemora a secretária de Cultura, Rose Carneiro.

O coronel André Portela Batista, do comando da 3ª Divisão do Exército em Santa Maria, corrobora do pensamento da titular da pasta e espera que mais parcerias como essa sejam viabilizadas no futuro. "Esta é a primeira integração que fazemos. Criamos este modo de parceria porque há simbiose. Enquanto capacitamos militares, revitalizamos espaços públicos. A ideia é ampliar estas parcerias e cuidar de praças e outros espaços, para aumentar o espírito de cooperação por uma cidade melhor, mais bonita", salienta o coronel Portela.