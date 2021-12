São Leopoldo assina financiamento de R$ 30 milhões com a Caixa

Através da assinatura de dois contratos com a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira (13), o prefeito de São Leopoldo Ary Vanazzi deu andamento ao processo de recursos para investimentos no valor de R$ 30 milhões. Uma operação, no valor de R$ 10 milhões, será para investimentos em tecnologia e modernização, e outra no valor de R$ 20 milhões para obras de infraestrutura urbana como pavimentação e outras.

Os investimentos nas obras de infraestrutura urbana deverão contemplar a pavimentação de cerca de 100 ruas nos diversos bairros e localidades de São Leopoldo, além do recapeamento das principais vias da cidade, de modo especial aquelas com trajeto de ônibus e que dão acesso aos equipamentos públicos. Com a assinatura realizada, o próximo passo será o encaminhamento dos projetos para a secretaria de Compras Licitações, e o diálogo com a comunidade, para de forma participativa elencar as prioridades e os critérios das obras a serem realizadas. Uma equipe está finalizando o diagnóstico dos projetos de modernização, que deverá apontar as melhorias de equipamentos e tecnologia que deverão ser aportadas para dar conta do processo de que qualifique o atendimento da população.

O secretário-geral de governo, Nelson Spolaor, contou que os investimentos irão promover para São Leopoldo um processo de ampla modernização e a melhoria de condições para o atendimento da população. "Esses recursos são para atender as demandas da comunidade, para investir nas melhorias na infraestrutura de pavimentação, modernização e qualificando os serviços para quem mais precisa", afirmou Spolaor. A ideia é iniciar as obras nos diversos pontos do município nos primeiros meses de 2022.