Cresce o número de pessoas em situação de rua em Santa Cruz do Sul

O aumento do número de pessoas em situação de rua tem preocupado órgãos da prefeitura de Santa Cruz do Sul. Nesta segunda-feira (13), uma reunião envolvendo representantes de diversas secretarias com a prefeita Helena Hermany discutiu e planejou ações de atendimento e acolhimento aos moradores.

Conforme Helena, o município oferece uma estrutura de acolhimento institucional completa, que inclui assistência em saúde, hospedagem no albergue, alimentação nas cozinhas comunitárias, cursos profissionalizantes nos CRAS, além de auxiliar em todo o encaminhamento que for necessário, seja uma internação ou reinserção social. Helena também faz um apelo para que a população evite dar esmola, pois isso incentiva a permanência na rua. "As pessoas em situação de rua têm acesso a uma alimentação de qualidade. Elas não passam fome em Santa Cruz. Então, a grande maioria utiliza o dinheiro que recebe de esmola para manter o vício em drogas e álcool, e assim acabam optando por ficar na rua", afirmou a prefeita.

As equipes que atuam na Ronda Social identificaram, inclusive, pessoas que foram beneficiadas com moradias nos novos loteamentos populares Mãe de Deus e Santa Maria I. "Venderam as casas e voltaram a viver na rua", disse Helena. A partir desta segunda-feira, uma força-tarefa unindo as equipes de assistência social e saúde, com apoio da Guarda Municipal, intensificará as ações de abordagem durante a noite e a madrugada. Quem encontrar uma pessoa em situação de rua, pode entrar em contato pelo número 153.