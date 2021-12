Prefeitura de Tramandaí e Osório selam doação de área do Módulo Esportivo

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto assinou o registro de posse da área onde hoje está o Módulo Esportivo de Tramandaí, na avenida Fernandes Bastos O local pertencia ao município de Osório desde o ano de 1987. Por meio de um acordo, foi realizado um acordo e a área foi doada para Tramandaí.

O Módulo Esportivo está passando por manutenção, como limpeza e corte de grama. As ações são realizadas pela secretaria de Turismo e Desporto, com o apoio da secretaria de Obras. "Por 34 anos todo este local, onde hoje está o Estádio Eluzardo Caetano da Silva e a estrutura do Módulo Esportivo pertenceu à cidade de Osório. Adquirimos o local sem custos e poderemos ampliar o espaço existente para a prática de outras modalidades esportivas", explicou o prefeito, durante o ato de assinatura do documento.