Com última área disponível em novo condomínio industrial, prefeitura de Esteio promove leilão de lotes

A prefeitura de Esteio colocará à venda, em dois leilões nesta terça-feira (14), dois terrenos, um no Novo Esteio, outro no Tamandaré, a partir das 15h, e o último disponível no Condomínio Industrial Esteio do Futuro, às 15h30min. As sessões acontecerão de forma presencial, no auditório da NS Leilões, e também online, pelo site da leiloeira.

No início de setembro, após comercializar três dos quatro terrenos que restavam no Esteio do Futuro, a prefeitura decidiu permanecer com a área que sobrou, o lote 12, que tem 1.164,17 metros quadrados de espaço real privativo. Agora, ele foi posto à venda, com um valor mínimo aceitável estipulado em R$ 349.251,00, estipulado, assim como os outros terrenos do loteamento, pelo preço inicial de R$ 300/m². O pagamento pode ser feito com 25% na entrada e saldo em até 23 parcelas mensais e consecutivas.

O condomínio industrial é composto por 19 lotes, que ocupam 20,1 mil m². Deste total, 18 terrenos foram comercializados em leilões anteriores, chegando a valor de venda somado de R$ 6.2 milhões. Entre os ramos de atuação das empresas que adquiriram áreas estão transportes, alimentação animal, inspeções industriais e metalurgia.