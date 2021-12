Roteiro turístico vai contemplar municípios da Costa Doce do RS

Depois de um ano de pesquisa e estudos de logística e viabilidade comercial, o Sebrae RS chega na fase final de formatação de mais um produto turístico, o "Roteiro Integrado Vida na Lagoa". A iniciativa busca fomentar oportunidades no segmento para um grupo de seis municípios da Costa Doce gaúcha que possuem ligação geográfica e cultural com a Lagoa dos Patos - Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Camaquã, Arambaré e São Lourenço do Sul.

A expectativa é que o produto chegue ao grande público a partir do primeiro trimestre de 2022, por meio de parcerias com as prefeituras e com agências de turismo da região. A ideia é que diferentes pacotes possam ser oferecidos de forma customizada, de acordo com a disponibilidade e desejo de cada cliente.

Durante a primeira semana de dezembro, um grupo formado por secretários de Turismo e representantes de agências e operadoras de turismo dos municípios participou de um evento teste, o qual envolveu os parceiros do projeto que percorreram alguns dos principais atrativos turísticos de cada cidade em dois dias de passeio. Para conferir algumas das localidades mais relevantes e vistosas de cada município, os passeios variam de 1h até 2h30min, como opções de pernoite em qualquer cidade.

"Antes, esses roteiros não eram interligados. A partir deste trabalho eles poderão ser explorados de forma conjunta, conforme a intenção de cada pessoa de forma mais customizada", explica a consultora do Sebrae, Rita Michelon, responsável pelo programa juntamente com a consultora Roséli Azi Nascimento.

Conforme Rita, a questão logística é um fator determinante para a atratividade do produto, uma vez que possibilita não somente que os turistas otimizem seu tempo entre as diferentes atrações de cada município como ainda oportuniza a redução de custos. "Em especial considerando o contexto da pandemia, a retomada do turismo está passando muito pela questão regional. Quem vem de fora do Estado normalmente quer conhecer mais de uma cidade, e o Roteiro Integrado Vida na Lagoa atuará nesse sentido", explica.

O roteiro segue a tendência do chamado turismo de pós-luxo. O conceito, que tem raízes no universo da moda, busca satisfazer as pessoas ávidas que prestigiam o simples, mas com qualidade e um atendimento personalizado, quando procuram por um produto ou serviço. Sustentabilidade e colaboração são ainda algumas de suas prerrogativas principais, com forte responsabilidade e valorização de toda a cadeia produtiva, com remuneração justa a todos os envolvidos e o máximo aproveitamento da produção local.