Vinícola de Bento Gonçalves abre curso para produção própria de vinhos

A Vinícola Miolo, de Bento Gonçalves, vai abrir mais uma turma de um curso para amantes do vinho. O Winemaker Miolo já formou 134 enólogos amadores, em 10 turmas, em um projeto que leva o apreciador a fazer a sua própria bebida. A experiência única na América Latina está com inscrições abertas para a sétima turma de vinho tinto.

Todo processo é conduzido pelo diretor superintendente da Miolo WIne Group, enólogo da família Adriano Miolo, em quatro encontros teóricos e práticos que vão desde a poda seca, passando pela poda verde, pela colheita até chegar ao corte e formatura. Ao final, cada um dos participantes recebe 60 garrafas (10 caixas) do seu vinho com Denominação de Origem Vale dos Vinhedos e rótulo personalizado.

A experiência permite a cada participante viver etapa por etapa do processo de elaboração de um vinho. Ao abrir mais uma turma, a vinícola pretende compartilhar a rotina de 32 anos com quem aprecia o mundo do vinho e quer mergulhar neste universo de sensações. Cada participante vive a rotina de um enólogo. No vinhedo ou na cantina, cada aprendiz participa de quatro encontros presenciais com por práticas e aulas teóricas conduzidas por Adriano Miolo, juntamente com a equipe técnica da vinícola.

Cada prática em campo acontece no icônico Lote 43, vinhedo exclusivo do Winemaker, uma das melhores parcelas da família. O final vai acontecer um ano além do corte, depois de o vinho permanecer em barricas de carvalho francês e ser engarrafado até chegar às mãos do seu criador. Durante todo o período do curso, os participantes ficam hospedados no Spa do Vinho, instalado em frente à vinícola, participando de degustações especiais, almoços e jantares temáticos harmonizados. Mais informações podem ser vistas no site do evento (www.miolo.com.br/winemaker).