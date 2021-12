Empresa de Feliz vai receber crianças para evento de Natal

A Plastiweber receberá crianças da região em sua sede no dia 18 de dezembro, para viverem mais uma edição do Natal Mais Feliz. Além da celebração da data, o projeto conta com atividades de educação ambiental.

Para participar, as crianças deverão entregar uma unidade de plástico flexível, como sacola de mercado ou plástico bolha, seguindo para um passeio guiado pela trilha sustentável da Plastiweber e ganhando um presente do Papai Noel no final. O evento acontece das 15 às 18 horas, na Rua Dóris José Schlatter, número 763.

A dinâmica educativa do evento natalino inclui um pequeno tour pelas instalações da empresa e explicações sobre a importância do bom uso, do descarte correto e da reciclagem do resíduo plástico para a preservação do meio ambiente. A proposta de trocar uma unidade de plástico flexível por um brinquedo passa pela conscientização, desde a infância, sobre o valor do material.