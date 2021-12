Capão da Canoa vai receber mostra a partir de janeiro

A Decorare vai apresentar as novidades e tendências de arquitetura, decoração, design e paisagismo em Capão da Canoa. O evento acontece de 7 de janeiro a 6 de março de 2022, na rua Araci, 87, bairro Girassol.

A mostra vai transformar uma casa de veraneio dos anos de 1980 em 40 ambientes, onde aproximadamente 40 arquitetos vão traduzir em cada espaço o tema da mostra - "História, cultura e memória Capão da Canoa: O Rio Grande se encontra aqui". De acordo com o jornalista e diretor da empresa, Thiago Freitas, o evento também vem valorizar os serviços e produtos dos setores de arquitetura, construção, decoração, engenharia, design e paisagismo de Capão da Canoa, bem como apresentar as tendências dessa região que é um celeiro do setor. "Esse é o principal objetivo da Decorare Capão 2022, sem falar que será um presente nosso para a cidade, que poderá conferir tudo isso durante os dias de visitação", disse.