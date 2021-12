Passagem de ônibus em Pelotas terá subsídio de R$ 0,25 por 4 meses

A prefeitura de Pelotas irá subsidiar parte da tarifa do transporte coletivo para manter o valor atual de R$ 4,50. Para evitar o reajuste de R$ 0,25, forçado pela alta dos insumos nos últimos meses, o município irá arcar com custos nos próximos meses, evitando onerar os usuários. Com a medida, será possível ampliar os horários do sistema, medida que entrou em vigor nesta segunda-feira (13).

Os elevados reajustes do óleo diesel - um dos componentes principais da planilha de custos operacionais do transporte coletivo - pressionam o sistema a buscar alternativas para fazer frente à despesa. A prefeitura, por meio de estudo realizado juntamente com o Consórcio de Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP), debruçou-se nos cálculos. O levantamento de custos apontou que, para enfrentar a forte alta, a tarifa teria de ser reajustada para R$ 4,75, alta de 5,55% em relação ao valor atual.

Para poupar o usuário de mais uma despesa, a prefeitura subsidiará esse valor na tarifa, em quatro parcelas, sobre os meses de novembro a fevereiro, quando haverá nova avaliação. O subsídio é uma questão já aprovada pelo Poder Legislativo.

"Conseguimos apoio dos presidentes da Câmara e do Senado. Mas, não se tem resposta, só apoio. Sem definições da União, mesmo com perspectivas, tínhamos que definir uma posição em relação a Pelotas. Então, decidimos aumentar horários de ônibus e dar o subsídio ao Consórcio, até fevereiro, para não reajustar a tarifa neste momento, preservando o usuário", afirmou a prefeita, Paula Mascarenhas, que esteve em Brasília na semana passada para tratar do tema junto com outros prefeitos, salientando que, se vier o subsídio da União, haverá revisão do processo.

Outro ponto importante que está sendo trabalhado é a questão dos cobradores. O município quer a manutenção do emprego dos atuais profissionais. De acordo com as tratativas e estudos com o CTCP, há também a possibilidade de serem implantados novos horários, sem contratar mais cobradores. Segundo o secretário Flávio Al-Alam, o uso e funcionamento da bilhetagem eletrônica está bem avançado, justificando não haver novas contratações que impactariam ainda mais o preço da passagem futuramente.