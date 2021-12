Furg recebe título de universidade mais empreendedora do RS

A Universidade Federal do Rio Grande (Furg) recebeu o certificado de 12ª instituição de ensino superior mais empreendedora do país. As informações são do ranking Universidades Empreendedoras, organizado pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior). Na ocasião, a universidade recebeu destaque em outras duas áreas, ocupando a 3ª colocação nacional na categoria inovação, e a 1ª posição entre as universidades empreendedoras do Rio Grande do Sul.

De acordo com o coordenador de empreendedorismo e incubação de empresas da Furg, Alessio Almada, o reconhecimento impulsiona o comprometimento empregado nas ações desenvolvidas dentro da universidade para o amadurecimento do tema, bem como, consolida o espaço singular que ocupa no contexto regional da inovação. "Nós estávamos galgando algumas posições desde 2017, quando ocupamos a 38º posição no cenário nacional. Em 2019 passamos para 19ª colocação, e agora, em 2021, chegamos na 12ª", recordou o professor.

O ranking é composto por seis pilares: cultura empreendedora, extensão, inovação, internacionalização, infraestrutura e capital financeiro; cada um com seus respectivos rankings isolados. A Furgse destaca novamente ao ocupar a 3ª posição no eixo "inovação". "Em 2019 havíamos ocupado a 5ª colocação neste mesmo nicho, o que também demonstra nosso crescimento em todas as áreas de indicadores", completou Alessio. "Este é um grande feito; o ranking é composto pela pesquisa de percepção da comunidade acadêmica, mas também engloba diversos indicadores, o que atribui de forma ainda mais concisa a expansão da FURG na área. Isso é um motivo de grande orgulho para nós", destacou o coordenador. Para o reitor, Danilo Giroldo, o reconhecimento demonstra o avanço no desenvolvimento de ações na área da inovação e do empreendedorismo.