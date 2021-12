Pelotas vai finalizar o ano com 60 quilômetros em ciclovias

A cidade de Pelotas chega ao fim de 2021 entre os municípios gaúchos com maior infraestrutura própria para o deslocamento de ciclistas. Cerca de 60 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas compõem o mapa cicloviário da cidade, com traçados concluídos, projetos em andamento e perspectivas de ampliação para 2022. A prefeitura afirma que considera que os investimentos no setor estimulam o uso da bicicleta como meio de deslocamento.

O município conta com milhares de estudantes e de trabalhadores que fazem da bicicleta o principal meio de transporte, além dos que a utilizam para a saúde, lazer, passeios ou esporte. Nos últimos anos, a malha cicloviária da cidade deu um salto de pouco mais de 11 quilômetros para cerca de 60 quilômetros, comprovando a prioridade dada a projetos de infraestrutura nesta área.

"Foi implementada uma agressiva metodologia de construção de ciclovias e ciclofaixas na cidade, o que faz com que Pelotas seja, proporcionalmente, o município que mais se destaca no Estado. Contamos com uma malha de aproximadamente 60 quilômetros, que deverão ser ultrapassados em 2022", observa o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho, cuja pasta tem a responsabilidade da elaboração e acompanhamento técnico dos projetos em execução.

Três projetos para ampliar a estrutura cicloviária da cidade são priorizados para 2022, beneficiando os bairros Três Vendas, Areal e Laranjal. Os recursos para execução terão origem em financiamento. De acordo com informações da secretaria de Planejamento e Gestão, estão elencadas obras no trecho final da avenida Fernando Osório (Três Vendas), na avenida Ferreira Viana, entre o entroncamento com a Juscelino Kubitschek de Oliveira e a sede do Foro (Areal), e na avenida Adolfo Fetter, do posto de combustíveis até a terceira entrada da praia (Laranjal). "Os três trechos somam, aproximadamente, dois quilômetros de extensão", informa Ramalho.