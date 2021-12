Furtos de ar condicionado trazem prejuízos em Santo Ângelo

Os últimos três meses têm sido de prejuízo para a secretaria municipal de Saúde de Santo Ângelo, com o arrombamento e furto de equipamentos nas unidades de saúde em prejuízo calculado em R$ 70 mil. A ocorrência mais recente foi no Pronto Atendimento Dr. Ernesto Nascimento Sobrinho, quando aparelhos de ar condicionado foram furtados após o arrombamento do prédio durante a madrugada.

Nos meses anteriores, em uma questão de 90 dias, houve o mesmo crime na Estratégia Saúde da Família (ESF) União e na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sepé, também com aparelhos de ar condicionado furtados. São seis aparelhos de ar condicionado furtados nos últimos três meses. No mesmo período, houve o arrombamento da Estratégia de Atenção Primária (EAP) Braga, ocorrendo o roubo de televisores, eletrodomésticos e vacinas, o furto de alambrado na ESF do bairro Garibaldi Carrera Machado (Indubras) e de diversos equipamentos no Centro Missioneiro de Equoterapia, localizado no Parque de Exposições Siegfried Ritter.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Christensen, calcula que os objetos levados pelos criminosos e os danos causados nas estruturas das unidades totalizam uma perda de aproximadamente R$ 70 mil. "Pedimos a consciência da população de que todos esses prédios são equipamentos públicos, e que o furto prejudica toda a população. É uma situação triste pois o prejuízo existe e todos estes materiais precisam ser repostos em seus locais, valor que poderia ser investido na melhoria da saúde pública", disse.