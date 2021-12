Centro de Oncologia de hospital em Canoas passa por ampliação

O Centro de Oncologia de Canoas, no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), passou por obras de ampliação e a nova recepção foi entregue à comunidade canoense. Em março, o Instituto Kaplan, referência em tratamento oncológico no Rio Grande do Sul e coordenado pelo especialista Gilberto Schwartsmann, passou a gerir o serviço, que atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta fase inicial da cooperação.

Mesmo durante a reforma, não foram interrompidos os atendimentos, que ainda foram ampliados, saltando de 680 em abril para 850 atualmente, um aumento de 25%. A área total do prédio passou de 280 para 400 metros quadrados. Presente ao evento, Schwartsmann destacou que é preciso ter um olhar de que a comunidade funciona como um todo e as pessoas têm diferentes realidades.

Além da nova área de recepção, onde os pacientes podem aguardar pelas consultas dentro do prédio climatizado, sentados com conforto e seguindo os protocolos de prevenção à Covid-19, foi ampliado o número de consultórios: de três para nove. Também foram aumentados os pontos de infusão de medicação, que podem atender tanto pacientes oncológicos como em tratamento de doenças reumáticas. Agora são três camas, para pacientes que precisam deitar durante o processo, e mais 15 poltronas.

Foram feitas ainda melhorias de infraestrutura e acabamentos diferenciados, lembrando pontos emblemáticos de Canoas, como a Praça do Avião, a Antiga Estação de Trem e a Villa Mimosa. "Esta é a materialização do esforço que temos feito no Gracinha. Hoje, temos 303 leitos, não os 118 de quando assumimos. Fizemos reformas que permitiram abrir 45 leitos em tempo recorde para tratar a Covid-19. Se não fosse isso, teria sido um caos na cidade. Recentemente, entregamos uma unidade com 60 leitos. Outras unidades também foram reformadas. Com esforço, estamos reerguendo este hospital", comemorou.

O prédio do Centro de Oncologia foi inaugurado em 2012 em parceria com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Canoas. As obras de ampliação começaram em abril, logo após o Instituto Kaplan assumir a gestão. A soma dos investimentos, incluindo a informatização de todos os processos - agendamentos, prontuários e prescrições - chega a R$ 450 mil.