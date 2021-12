Procon de Caxias do Sul aplica multa de R$ 2 milhões ao Banco C6

Desde janeiro, o Procon Caxias tem recebido reclamações de idosos e pensionistas que identificavam desconto indevido em suas contas bancárias. O organismo de defesa do consumidor investigou e constatou que o Banco C6 forneceu serviços sem a solicitação dos clientes e "falhou no dever da informação, explorou a vulnerabilidade do consumidor e obteve, de forma indevida, os dados pessoais de idosos e pensionistas", segundo documento do órgão. Como resultado, o Procon aplicou multa de quase R$ 2,1 milhões.

De acordo com coordenador do Procon, Jair Zauza, foram mais de 600 reclamações, o que motivou diversas frentes de trabalho e atividades com vistas a combater, com apoio do Ministério Público, as fraudes relacionadas aos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas em Caxias do Sul. Para evitar esse golpe, os clientes podem utilizar o SiteMeu INSS e fazer o bloqueio para empréstimos consignados. Posteriormente, caso realmente necessite de empréstimo, o desbloqueio é feito no próprio site.

Uma situação semelhante ocorreu em Canoas R$ 183 mil , na Região Metropolitana. O Procon da cidade aplicou duas multas (dee R$ 244 mil) ao banco pela mesma prática. Em defesa, a instituição financeira afirmou, à época, que não faz venda direta de crédito consignado e que incluiu um novo protocolo para a formalização dos contratos de crédito consignado contratado via correspondente bancário, que é a prova de vida biométrica na formalização dos contratos.

Consumidores vítimas dessa fraude devem buscar o Procon para registrar as reclamações. Para mais informações, dúvidas, orientações, reclamações ou denúncias, o consumidor pode acessar o endereço www.caxias.rs.gov.br/procon, telefonar para o 151 ou o WhatsApp (54) 99929.8190 (somente mensagens). O atendimento presencial é feito na rua Visconde de Pelotas, 449, de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h.