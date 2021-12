Prefeito de Igrejinha assume a presidência da Ampara

Em reunião na prefeitura de Parobé, o prefeito de Igrejinha Leandro Horlle, foi eleito, por unanimidade, como presidente da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana (Ampara) para a gestão 2022. O encontro contou com a participação de integrantes dos seis municípios que compõem a Ampara (Taquara, Igrejinha, Parobé, Riozinho, Rolante, Três Coroas).

Durante esse ano, a Ampara foi presidida pelo prefeito de Parobé, Diego Picucha. Além da eleição da nova diretoria, a reunião contou com a discussão de pautas importantes, como o reforço da posição dos municípios da região de não aderirem ao aditivo de contrato proposto pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan); sobre os possíveis cortes do programa Assistir, sobre os regimes próprios de previdência dos municípios, bem como sobre os índices das folhas de pagamento dos municípios.