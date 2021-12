Décimo terceiro salário será menor em cidades da Serra

O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul publicou um estudo que avalia o pagamento do 13º salário aos trabalhadores da serra gaúcha. Esta carta especial informa estimativas de valores monetários decorrentes do pagamento nos municípios de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha para o ano de 2021.

O pagamento do décimo terceiro salário dos trabalhadores formais se dá por um adiantamento (1ª parcela) correspondente a metade da remuneração devida e deve ser paga a partir de fevereiro até 30 de novembro. O saldo (2ª parcela) deve ser quitado até 20 de dezembro, tendo como base de cálculo a remuneração deste mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela e imposto de renda. Para os beneficiários da previdência social, a antecipação (1ª parcela) ocorre entre agosto e setembro. O saldo da 2ª parcela deve ser quitado até o dia 20 de dezembro.

O levantamento aponta que as três cidades devem ter uma injeção de R$ 964 milhões na economia a partir do pagamento da chamada gratificação natalina. Porém, o cenário, se observado o recorte feito pelo estudo desde 2015, mostra um cenário diferente em relação ao pagamento médio feito por trabalhador.

Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Farroupilha são as três cidades que possuíam o maior número de empregos formais em outubro de 2021. Nesse sentido, estes três municípios foram escolhidos para elaborar estimativas de valores monetários decorrentes do pagamento do 13° salário, a fim de identificar o estímulo econômico do benefício nas três cidades mais importantes - do ponto de vista do mercado de trabalho - na região da UCS.

Bento Gonçalves terá uma queda no montante total, comparado à 2020, de R$ 9,4 milhões de valores do 13º pagos a trabalhadores. Isso significa um decréscimo de 6,02% - e 108 trabalhadores a menos que terão direito aos valores. O pagamento médio será de R$ 3.379,54. Em 2015, por exemplo, era de R$ 4.554,89.

Já Caxias do Sul, o maior município do Interior gaúcho, segue a mesma tendência de queda. Com 1.294 empregados formais a menos, segundo o estudo da UCS, a média de recebimentos da gratificação será de R$ 3.149.09, cerca de R$ 204,00 a menos do que no ano passado. Segundo consta no estudo, a redução "pode ser explicada pela diminuição da força de trabalho e dos rendimentos".

Terceiro município pesquisado, Farroupilha também terá reduções. Em 2020, os trabalhadores ganharam, em média, R$ 3.023,59 e, em 2021, esse valor será de R$ 2.723,28. O número de trabalhadores também caiu, com 1.418 empregados a menos com esse direito. Todos os valores, segundo a UCS, são baseados em estimativas.

Os benefícios previdenciários, por outro lado, apresentaram o efeito contrário, passando de R$ 160 milhões em 2015 para R$ 183 milhões em 2020. A projeção para 2021 é que esse valor atinja os R$ 192 milhões.