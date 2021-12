Unisinos entrega à prefeitura equipamentos para UBSs de São Leopoldo

O mês de dezembro marcou a realização de mais uma ação conjunta entre prefeitura e Unisinos em favor da rede municipal de saúde. As 20 unidades básicas de saúde (UBS) de São Leopoldo receberam novos termômetros, canetas LED e fitas métricas com o intuito de serem utilizados nas consultas de enfermagem de puericultura.

Os produtos foram resultado da parceria entre secretaria municipal de Saúde com a universidade, que ocorreu no início do ano. O "Curso de Extensão Linha de Cuidado Materno-Infantil: consulta de pré-natal e puericultura para enfermeiros de São Leopoldo" totalizou 64h de teoria e prática voltadas para enfermeiros que trabalham na Atenção Básica no Município de São Leopoldo. Participaram deste curso 20 profissionais de enfermagem das UBS. O curso é mais uma ação que rendeu a implantação do curso de medicina e a reforma de unidades de saúde e da clínica do Hospital Centenário, que servem como locais de prática.