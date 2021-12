Manuela D'Ávila lança obra em evento na Feira do Livro de São Leopoldo

A ex-deputada e jornalista Manuela D’Ávila faz o lançamento do seu livro “Rede de mentiras e de ódio: E se o alvo fosse você?”, um conjunto de relatos de personalidades que se tornaram alvo das redes de mentiras e de ódio no Brasil. O evento está na programação da 35ª Feira do Livro de São Leopoldo, contando com a presença da organizadora da coletânea. A atividade será nesta sexta-feira (10), às 18h, na Praça 20 de Setembro (Praça da Biblioteca).

“Nesse livro damos vozes a algumas das principais pessoas atingidas pela rede de mentiras e ódio da extrema direita brasileira para que você busque os elementos em comum e entenda como apenas enfrentando de frente a desinformação, o negacionismo e o ódio e a violência derivados deles poderemos sonhar com um Brasil justo e desenvolvido”, conta Manuela sobre o objetivo da obra.

A obra tem prefácio do ex-presidente Lula, com participação de Débora Diniz, Felipe Neto, Glenn Greenwald, Jean Wyllys, Lola Aronovich, Marcelo Freixo, Marcia Tiburi, Mônica Benício, Orlando Silva e Pedro Hallal. Na sequência, às 18h30, a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), participará de um bate-papo sobre a importância da luta pelas bibliotecas em escolas públicas, a garantia do acesso democrático aos livros, entre outros temas relacionados à área contemplados nos objetivos da Frente.