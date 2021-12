Estudantes da Feevale entregam projeto de centro de eventos para Campo Bom

Estudantes da Universidade Feevale entregaram à prefeitura de Campo Bom projetos para a viabilização de um centro de eventos na cidade. Os estudos foram desenvolvidos por alunos da disciplina de Desafios da Inovação, dos cursos de Gastronomia, Turismo, Eventos e Hotelaria. Cinco projetos foram apresentados ao prefeito Luciano Orsi, ao secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), Henrique Scholz, ao coordenador da Sedetur, Airton Schäfer, e à diretora de Turismo, Milene Guedes.

As propostas foram elaboradas bom base em demandas reais da cidade, repassadas pela prefeitura aos professores. A partir disso, os estudantes desenvolveram alternativas de conceito e dos potenciais turísticos do município.

Conforme o prefeito, a expectativa para a apresentação dos projetos era grande e foi superada, tendo em vista a qualidade do ensino aplicado pela Feevale e a capacidade dos alunos. "O que vimos foram ideias extremamente inovadoras, economicamente sustentáveis e que respeitam a cultura germânica e os potenciais turísticos de Campo Bom", destacou. "Um futuro centro de eventos no município certamente se valerá das ideias que nos foram apresentadas", complementou Orsi, que ainda agradeceu aos estudantes pela construção das propostas, que, segundo ele, tiveram uma vasta riqueza de detalhes.

Para o diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Feevale, Luis Henrique Rauber, que também participou da banca avaliadora, ter a prefeitura como parceira no projeto da disciplina foi muito importante para os alunos e professores. "Com essa oportunidade, foi possível unir as teorias e as práticas estudadas, com ideias inovadoras, liberdade criativa e atenção às necessidades do município e da região", enfatizou. "O processo de construção dos projetos foi enriquecedor, possibilitando ao acadêmico trabalhar com um cliente real e ser protagonista no processo de ensino e aprendizagem", finalizou o professor Daniel Bonho.