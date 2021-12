São Leopoldo cria Câmara Temática de Desenvolvimento à Indústria

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi assinou o decreto que institui a Câmara Temática do Desenvolvimento Industrial, que tem como propósito reunir o poder público, empresários e trabalhadores do setor industrial, para elaborar estudos e propostas para a recuperação, revitalização e desenvolvimento da indústria de transformação. Durante a ação o prefeito também deu posse aos membros que farão parte da Câmara Temática.

A Câmara também será responsável por elaborar projetos de recuperação do protagonismo do setor industrial de São Leopoldo, estabelecendo novas conexões entre as grandes, pequenas e médias empresas, ampliando o diálogo e a participação ativa das empresas no município. O professor-doutor Marco Lelis, da Unisinos, apresentou um estudo macro setorial industrial de São Leopoldo, trazendo dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB); Valor Adicionado Bruto (VAB); vínculos empregatícios; pirâmide etária, e exportações e importações, com o objetivo de fazer uma primeira análise de como a Câmara Temática poderá atuar.

"Aqui em São Leopoldo, buscamos sempre manter a relação direta entre o poder executivo e a população, e isto nos trouxe resultados muito positivos durante este ano. Esta Câmara Temática será responsável por trazer questões muito relevantes para a nossa cidade, dando melhores condições para nossos trabalhadores", contou o prefeito Ary Vanazzi sobre a importância da formação da Câmara.

A comissão será composta por representantes do gabinete do Prefeito e secretarias municipais. Fazem parte também entidades com atuação na cidade do ramo da indústria, além de empresas do chamado Sistema S.