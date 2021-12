Canoas promove plantio de árvores próximo do Rio Gravataí

Para cumprir uma das metas estabelecidas no início do ano, a prefeitura de Canoas, através da secretaria Municipal do Meio Ambiente, está realizando o plantio de árvores no Parque Gravataí, na beira do Rio Gravataí, no bairro Niterói. Nessa primeira etapa, estão sendo plantados Jerivás (coqueiros) e Figueiras.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Paulo Ritter, a ação de reflorestamento visa reforçar a flora da região. "Buscamos, através do plantio de árvores nativas, restaurar e colaborar com o ambiente natural da bacia do Rio Gravataí", destacou. Até o momento, foram plantadas 100 árvores, que estão sendo reforçadas com suportes, para aguentar a chuva e os ventos fortes que atingem a região.