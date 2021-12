Santa Cruz do Sul apresenta plano de mobilidade urbana

A cidade de Santa Cruz do Sul se prepara para dar um grande salto na qualificação de suas vias urbanas e rurais. O município apresentou, nesta quinta-feira (9), o projeto Mobiliza Santa Cruz. A iniciativa é o maior plano de mobilidade humana da história da cidade. O objetivo do projeto é trazer mais segurança e mobilidade a pedestres, ciclistas e motoristas, de forma sustentável.

A cidade do Vale do Rio Pardo possui uma das maiores taxas de motorização do Rio Grande do Sul, com cerca de oito veículos para cada 10 habitantes. Conforme a prefeita, Helena Hermany, as intervenções deverão atingir vários bairros e localidades do interior, num olhar abrangente e cuidadoso com todo o município. "Nossa população terá maior facilidade para seus deslocamentos cotidianos", avaliou.

Segundo Helena, o plano de mobilidade urbana também é pensado levando em consideração o crescimento do município, possibilitando mais atrativos para novos investidores e melhores condições para os empreendimentos já instalados na cidade. Ela agradeceu o apoio do empresariado local à iniciativa, que ajudou na arrecadação os recursos necessários para a elaboração do projeto de um dos itens do plano de mobilidade, a duplicação do trecho urbano de nove quilômetros da BR-471 (do entroncamento da RSC-287 até o Distrito Industrial). O projeto terá investimento de R$ 50 milhões, a maior parte provenientes de recursos próprios da prefeitura.

Para o primeiro semestre de 2022, estão previstas as obras de construção de rótulas na avenida João Pessoa com a rua Cel. Oscar Jost, Av. Euclydes Kliemann x Estr. Capão da Cruz x Acesso Lot. Pick Zanetti, de 5,9 quilômetros de ciclovias em pelo menos três pontos da cidade e a remodelação da rua Gaspar Silveira Martins, além de melhorias na sincronização de sinaleiras para possibilitar o melhor fluxo nas principais vias da cidade. Dentre as grandes obras, estão também a construção do Viaduto Arroio Grande, em que, somente nesta obra, deve ser colocado cerca de R$ 12 milhões.

O vice-prefeito Elstor Desbessell celebrou o anúncio. "Estamos planejando e pensando no futuro do município. As obras já trarão impacto hoje, mas demonstrarão muito mais importância nas próximas décadas", declarou. Outras obras devem começar ao longo de 2022, conforme projeto da prefeitura.