São Borja projeta reforço pedagógico nas escolas em 2022

No próximo dia 21 termina o ano letivo de 2021 nas escolas da rede municipal em São Borja. A secretaria municipal de Educação já definiu para 18 de fevereiro a retomada de atividades em 2022. A ênfase no novo ano letivo serão atividades de reforço pedagógico para suprir lacunas deixadas pela pandemia da Covid-19.

O secretário de Educação, João Carlos Reolon, confirma que três ações estratégicas serão implementadas ao longo do ano, para compensar os impactos negativos. Os professores terão formações continuadas sistemáticas, com foco na recuperação dos déficits da pandemia. "O propósito é que seja uma formação reflexiva, profunda e abrangente", explica ele.

Além disso, para a alfabetização das crianças no 1º e no 2º ano do Ensino Fundamental, o professor terá apoio de um auxiliar. Os assistentes de alfabetização serão 40, que atuarão como auxiliares ao professor titular da classe. O apoio especial é possível graças ao programa federal Tempo de Aprender. São recursos com finalidade específica, enviados pelo Ministério de Educação.

Outra ação estratégica será o reforço pedagógico para os alunos que apresentarem maior dificuldade no aprendizado, no turno inverso em que frequentam a escola. Esse reforço pedagógico, em Matemática e Linguagem, no contra-turno escolar, é avaliado como essencial pela diretora Pedagógica da pasta, Lourdes Balbueno. "Sabemos que, na pandemia, o aprendizado dos estudantes foi menor, apesar do esforço dos nossos docentes", diz ela.

A prefeitura pretende abrir mais 360 vagas na Educação Infantil para o próximo ano letivo. Serão 188 vagas na nova escola de Educação Infantil no bairro Maria do Carmo e mais cerca de 180 vagas na antiga Apae, no Centro da cidade.