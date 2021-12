Sesc inicia projeto-piloto para desenvolver atividades extracurriculares em escolas de Nova Santa Rita e Canoas

O projeto Sesc de Arte Educação foi lançado oficialmente no município de Nova Santa Rita. Pensado inicialmente como um projeto-piloto a ser implementado na cidade da Região Metropolitana, Canoas e, futuramente, em Esteio, a proposta visa a construção de metodologias para potencializar a Arte Educação nos currículos escolares e desenvolver os territórios enquanto cidades criativas, a partir de ações sistemáticas ao longo de um ano.

Entre as etapas previstas para o seu desenvolvimento estão a formação continuada de educadores oficinas práticas de confecção de materiais educativos e fichas de mediação para a qualificação profissional e para a formação de mediadores visitas guiadas aos espaços e equipamentos culturais. Também estão inclusas oficinas para estudantes da rede pública; desenvolvimento de produtos culturais com as escolas participantes; realização de Mostra Cultural Educativa; e oferta de espetáculos e sessões de cinema de rua para as comunidades no entorno das escolas participantes do projeto.

O Sesc já iniciou um intenso programa de atividades, que se estenderão até dezembro de 2022. A primeira formação, intitulada "Introdução ao campo da Arte Educação", contou com a especialista em Arte Educação e Filosofia do Palhaço, Tatiana Tanara, para uma ação de sensibilização para a temática envolvendo cerca de 50 profissionais da educação do município. Os próximos passos do projeto são a formalização da parceria com o município de Canoas, com início das atividades previsto para fevereiro de 2022.