UFPel vai receber verba para erguer prédio sustentável

A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) está mais próxima de ter seu primeiro prédio com balanço energético próximo de zero. Foi publicado no Diário Oficial da União o termo de cooperação técnica entre a UFPel, a Fundação Delfim Mendes Silveira (FDMS) e a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) que tem por objetivo a construção de um anexo junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.

O termo de cooperação é a concretização da eleição do projeto da UFPel como um dos quatro contemplados pela chamada pública "Procel Edifica - NZEB Brasil", do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel), que oferecia até R$ 1 milhão para a construção de edificações de alta eficiência energética, de forma a demonstrar a possibilidade de utilização desse tipo de projeto em larga escala. Além do projeto da UFPel, também foram selecionadas iniciativas das Universidades Federais de Brasília (UnB), do Rio de Janeiro (UFRJ) e de Santa Catarina (UFSC).

Com custo aproximado de R$ 2 milhões, dos quais R$ 1 milhão será financiado pela Eletrobras, a edificação terá cerca de 600 metros quadrados e será construída entre os prédios da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do bloco 1 do Centro de Artes. Distribuída em três pavimentos, abrigará espaços acadêmicos e o Laboratório de Inspeção de Eficiência Energética em Edificações, entre os três únicos organismos brasileiros que emitem etiquetas de eficiência energética para edificações.

Apesar de a proposta ter sido submetida pela UFPel, a execução do recurso será realizada pela FDMS. Além dessa tarefa, a entidade responsável também organizará o envolvimento de outras empresas parceiras, que desejem participar do projeto, especialmente na área de automação. A ideia é que no início de 2022 já sejam contratados os projetos executivos, para que seja cumprido o cronograma de dois anos de obra. Dessa forma, a edificação estaria pronta no final de 2024.