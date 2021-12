Incra delimita área de 154 hectares em comunidade quilombola em Viamão

Uma área de 154,7 hectares compõe o território da comunidade quilombola Cantão das Lombas, em Viamão, em regularização pelo Incra. As delimitações do território foram publicadas no Diário Oficial da União e são resultado de diversos estudos e levantamentos, que fazem parte do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) elaborado pelo instituto.

A regularização do território vai beneficiar as 28 famílias da comunidade, descendentes de escravos negros que trabalhavam na fazenda de Nica Gomes, viúva de Anápio Gomes. Quando alforriou os escravos, a proprietária doou áreas e os registrou com seu sobrenome (Gomes).

O avanço do processo foi recebido com alegria pela comunidade. "É uma grande vitória para nós, porque estamos aqui, mas não temos a terra. Estamos bem contentes", comemora a quilombola Ivanir Gomes, sabendo que esta é uma etapa importante para chegar ao título definitivo. Ela sempre viveu na área, assim como seus antepassados. "Muitos nasceram e morreram aqui. São nossas raízes. Temos nossos mais velhos, como meu pai, de 80 anos, minha tia de 92", conta Ivanir, lembrando que todos estão na expectativa pela regularização.

O processo foi aberto no Incra em 2005. A comunidade obteve certificação de autorreconhecimento da Fundação Cultural Palmares em 2006. Entre as peças que compõem o documento do Incra está o relatório antropológico elaborado pela pesquisadora Luciana da Silveira, que estudou a comunidade em seu mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Com a publicação do RTID, proprietários, ocupantes e interessados nas áreas que conformam o território têm 90 dias para apresentar contestações ao relatório técnico.