Projeto do Aeroporto Regional de Vila Oliva é iniciado em Caxias

Teve início nesta semana os trabalhos do projeto executivo para as obras de construção do Aeroporto Regional de Vila Oliva, em Caxias do Sul. Foi assinada a documentação que registra a autorização para o início do prazo de um ano para execução do projeto pela empresa Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia, de Santa Catarina, vencedora da licitação.

O contrato foi assinado em 28 de setembro deste ano. Desde então o projeto foi analisado pela Secretaria da Aviação Civil (SAC), ligada ao Ministério da Infraestrutura, que aprovou o Plano de Elaboração da Plataforma BIN, garantindo que ocorra o processo de gestão e acompanhamento dos trabalhos.

As equipes da empresa e da área de engenharia da secretaria de Planejamento estiveram no local onde o equipamento será erguido, verificando vários aspectos para a realização dos trabalhos. De acordo com a titular da pasta, Margarete Bender, as visitas serão frequentes à área, bem como reuniões ocorrerão no Centro Administrativo. "O projeto será desenvolvido de forma conjunta. O termo de referência define vários pontos que precisam ser conduzidos pelas duas equipes", enfatizou. Também existe uma comissão constituída especificamente para acompanhar e fiscalizar os trabalhos.

De acordo com a secretária, os recursos do projeto já estão depositados em conta do município, em valor superior a R$ 1,6 milhão. Inicialmente, a projeção era de R$ 3 milhões, mas por medidas atenuantes adotadas, como a licença prévia ambiental, o valor foi reduzido para R$ 2,5 milhões. Na licitação, a empresa vencedora apresentou o preço de R$ 1,6 milhão.

A secretária iniciou conversas com os gestores da empresa visando à redução do prazo de 12 meses. Ela acredita ser possível iniciar obras do aeroporto no segundo semestre de 2022, como a terraplenagem do local, a partir da liberação do projeto por etapas. "Como as áreas já estão desapropriadas, podemos dar início às obras", salientou.

A secretária também anunciou que, nessa semana, foi concluído o levantamento topográfico do acesso da localidade de Tabela, em Vila Oliva, até a divisa com Gramado, onde deverá ser construída uma ponte de aproximadamente 300 metros para facilitar o acesso entre as duas cidades. Agora, serão feitos ajustes em conjunto com a Prefeitura de Gramado, que produziu estudo semelhante na sua região. "Faremos uma ação conjunta para elaboração de projetos", assinalou.