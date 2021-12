Em audiência, Sapiranga confirma a criação de escola cívico-militar

A prefeita de Sapiranga, Carina Nath participou de audiência pública que colocou em discussão a adesão da escola cívico-militar em Sapiranga, ocorrida na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 1º de Maio. A comunidade escolar aprovou a instalação do modelo escolar do governo federal por 91 votos favoráveis e 24 contrários. "O sentimento é de orgulho e satisfação em saber que nossos alunos terão mais essa opção de educação de qualidade, com respeito e segurança", disse a prefeita. A implementação da escola cívico-militar pela escola municipal sapiranguense, prevista para acontecer no próximo ano, conta com o apoio do deputado estadual tenente-coronel Zucco, e de entidades empresariais da cidade. O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio dos militares.