Canoas já pagou R$ 4,3 milhões no auxílio emergencial

Para socorrer famílias em vulnerabilidade social, a prefeitura de Canoas já pagou R$ 4,3 milhões aos contemplados nas duas edições do auxílio emergencial municipal. Foram 5 mil selecionados em cada uma. O programa fornece, por mês, uma ajuda financeira de R$ 200,00, auxílio transporte de R$ 96,00, além de curso de qualificação profissional. Em contrapartida, os beneficiários devem fazer 4h mensais de serviços à comunidade, como forma de inclusão no mercado de trabalho.

O objetivo do projeto é minimizar os impactos da Covid-19 na vida das pessoas e incentivar a retomada do desenvolvimento econômico, beneficiando famílias carentes e injetando dinheiro na economia. Para o secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, a Prefeitura de Canoas tem o dever de ajudar os mais necessitados. "Nossa intenção é amenizar o impacto da pandemia na vida dos canoenses que mais precisam. Esse auxílio de R$ 200 coloca comida na mesa das famílias mais vulneráveis e os R$ 96 no cartão TEU ajudam no deslocamento para o serviço comunitário e na reinserção no mercado profissional. Nosso foco é seguir trabalhando para salvar vidas e cuidar dos canoenses", explicou.

Dos cinco mil canoenses selecionados na segunda edição do auxílio emergencial, 4.715 (94,3%) já foram beneficiados. Os restantes ainda podem retirar o cartão até esta sexta-feira (10), nas quatro subprefeituras do município - Nordeste, Sudeste, Noroeste e Sudoeste